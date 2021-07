"Ha sempre giocato una via di mezzo tra esterno e punta, con il nostro sistema di gioco le migliori gare le ha fatte partendo da sinistra, ma a volte ci dimentichiamo che è un ragazzo del 99,". Neanche cinque mesi fa Paolo Maldini parlava così di Rafa Leao, dichiarazioni importanti che raccontavamo uno scenario diverso da quello attuale. Fino alla scorsa stagione il portoghese, arrivato nel 2019 dal Lille per poco meno di 30 milioni di euro,. Ora la situazione è cambiata. Dopo due anni sulle montagne russe, nei quali il ragazzo cresciuto nello Sporting Lisbona non è riuscito a fare il salto di qualità, alternando prove pazzesche ad altre sottotono, il Milan ha deciso di ascoltare offerte.Leao non è sulla lista dei partenti, è considerato ancora una risorsa per Pioli, ma in caso dei buona offerta potrebbe fare la valigia.. Il suo agente Jorge Mendes lo ha proposto a diversi club di Premier League, su tutti il, con il quale ha una corsia preferenziale, ma al momento non ha nulla di concreto in mano. Nemmeno dalche al momento sta lavorando per chiudere l'arrivo di Malen dal Psv Eindhoven.Leao in queste settimane non ha voluto sentir parlare di mercato.. In queste settimane ha lavorato con grande applicazione, si è messo al servizio di Pioli e si è mosso bene nelle prime uscite stagionali, trovando il gol sia contro la Pro Sesto sia con il Modena.