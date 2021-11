Il Metz sta cercando rinforzi tra gli svincolati per avere alternative in difesa nel periodo della Coppa d'Africa (dal 9 gennaio al 6 febbraio). L'Equipe riporta che sta provando Jean-Armel Kana-Biyik. Il 32 enne calciatore camerunense ha rinunciato alla nazionale (6 presenze) e ha una grande esperienza in Ligue 1 (154 presenze) avendo giocato con Le Havre, Rennes e Tolosa. Kana-Biyik è rimasto svincolato dopo le esperienze in Turchia prima al Kayserispor (dal 2016 al 2019) e poi Gaziantep FK (dal 2019 al 2021). Il difensore dovrà sostiutire il maliano Boubakar Kouyaté e il tunisino Dylan Bronn impegnati con le rispettive nazionali in Coppa d'Africa. Il Metz con questa prova spera di trovare un compagno dopo l'arrivo del brasiliano Jemerson preso per lo stesso motivo.