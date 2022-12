La semifinale con la Croazia è il trionfo assoluto di Lionel Messi. Domina il gioco, illumina i compagni vedendo cose che gli altri non possono vedere, trascina l'Argentina in finale dei Mondiali. E con Leo trionfa Lele, perché le prodezze della Pulce accendono come di consueto Adani, suo primo estimatore, che può scatenarsi con gli elogi.



"Il miglior 10, il miglior 9, il miglior 8, il miglior 7", "Dribbla tutti, anche i cammelli del deserto". Sono solo alcune delle frasi che accompagnano le giocate di Messi nel corso della gara. Leo infrange altri record, raggiunge a quota 25 presenze ai Mondiali come Lothar Matthäus e poi scrive la storia dell'Albiceleste, 11 gol ai Mondiali battendo anche Gabriel Batistuta: "Ogni quarto d'ora infrange un record", sentenzia soddisfatto l'opinionista Rai. Messi è il miglior 10, quel 10 che fa "rivivere in campo Maradona", quel Diego di cui ha eguagliato il numero di assist ai Mondiali (8). E allora la notte di Messi diventa anche la notte di Adani: "Alzatevi in piedi", si chiude tra gli applausi.