E per evitare che dai leoni e co-leoni da tastiera arrivino insulti sparpagliati, scrivo in prima persona - mai successo da quando faccio il giornalista, e ormai sono passati quasi quarant’anni. Insomma, non scagliatevi contro l’editore e/o il direttore di calciomercato.com: il loro unico sbaglio, semmai, è ospitare quel che dico e scrivo.Sbaglio io, dunque, seConfesso, ho controllato sul web: le nozze di Cana, il primo miracolo di Gesù Cristo. Già: miracolo. Nel linguaggio giornalistico, che sia locale o internazionale, rustico o raffinato, ogni domenica ci sono svariati portieri che compiono miracoli. Linguaggio comune, come bomber santificati o difensori benedetti. Certe espressioni non urtano la sensibilità di nessuno.Ecco, il Barba (lo scrivo con la maiuscola perché non si sa mai…), sarebbe Dio, nella definizione più popolare in Argentina. Solo che la doppia metafora religiosa viene gridata in appassionata esaltazione sulla Rai1 italiana e non - al limite - su un qualsiasi canale argentino. Oppure - ancora più al limite - da Papa Francesco che potrebbe avere qualche informazione in più…O se qualche commissione di vigilanza ritenga di aver già vigilato e quindi non ci sia nulla da commissariare.Sono credente, sinceramente non praticante, e credo di avere una sensibilità non superiore alla media. Quindi sbaglio, lo ripeto: la religione cattolica permette metafore linguistiche vietate da altre fedi. E il fatto che si giochi in Qatar, dove nominando Allah per un gol non si diventa esattamente idoli dei social, ecco, è un problema mio.perché chi siede alla sinistra già lo sapevamo; e va bene chiamarlo Dio o Padre, ma si può anche Barba, eh?”.Autoreferenziale? No: insopportabile! Il commento della partita non va mai trasformato in una guerra di opposti. E se sembra riduttivo dare comprensibili spiegazioni, ben vengano le opinioni: purché non siano ripetute, ribadite, rievocate con toni di voce sempre più alti (ma non per questo convincenti) e metafore sempre più elevate, con la presunzione di arrivare chissà dove. Perfino all’Altissimo.Ovviamente non sono un teologo, né un critico televisivo di professione. Propongo un punto di vista senza pretese di approvazione.È originale. Ha uno stile che piace a molti. Siede alla destra (o alla sinistra) di un eccellente telecronista: Stefano Bizzotto.