Giorni concitati in casa Milan. I risultati in campo sono altalenanti, le polemiche fuori divampano tra ex dirigenti e accuse a Pioli. E in questo contesto si vanno ad aggiungere anche voci che vorrebbero un riassetto societario.



L'INCONTRO - Secondo quanto riporta Repubblica, nelle scorse settimane Cardinale e l'ad Furlani avrebbero incontrato in Bahrain investitori dell'area araba. Negli scorsi giorni il presidente rossonero è stato al centro dei riflettori dopo aver assistito a Milan-Borussia Dortmund ed essersi presentato a Milanello all'indomani per incontrare staff tecnico e Stefano Pioli. Cardinale ha acquistato il Milan nell'agosto 2022 per 1,2 miliardi di euro dal Fondo Elliott, che lo aveva gestito per 4 anni. Ora dal Medio Oriente arrivano queste indiscrezioni che potrebbero cambiare il futuro del club.