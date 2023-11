Il day after di Milan-Borussia Dortmund è stato movimentato in casa rossonera. A Milanello infatti si sono presentati l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il presidente Gerry Cardinale.



CIFRE - Il numero uno di Red Bird non è partito per gli Stati Uniti, è rimasto a Milano per portare avanti in forma diretta gli aspetti più importanti nella gestione del club. Un club che è a un passo dal dover dire addio alla qualificazione agli ottavi di Champions League, a quella per il Mondiale per club 2025 e ai relativi incassi di circa 80 milioni di euro.



RESOCONTO - Con Pioli si è avuto un confronto di un paio d'ore e si è analizzata la situazione (con focus su infortuni e risultati). La fiducia all'allenatore è stata confermata ma la sua guida tecnica resta sotto osservazione. Secondo quanto comunica il club comunque l'appuntamento di questa mattina era già in programma.