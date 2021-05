: l'attaccante francese, che nella serata di sabato ha centrato la vittoria del massimo trofeo per club con il Chelsea, pur senza scendere in campo, è pronto a prendere definitivamente la via dell'Italia.i dirigenti rossoneri hanno lavorato alacremente e sottotraccia pere hanno trovato u, che quindi'accordo con i rossoneri prevede unLa conferma è arrivata con la ricerca dell'ex punta di Arsenal e Montpellier di una, in attesa dellacon gli ultimi dettagli da perfezionare,il francese potrebbe sbarcare presto in Italia per le visite mediche, salvo clamorosi colpi di scena@AleDigio89