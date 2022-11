Il Milan blinda Ismael Bennacer con un nuovo contratto. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la sosta servirà per definire gli ultimi dettagli dell'intesa con il centrocampista franco-algerino, che rinnoverà con tanto di ingaggio praticamente triplicato: dal milione e mezzo attuale ai 4 milioni di euro netti all'anno più bonus fino a giugno 2027.



Nell'accordo attuale c'è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, esercitabile solo in estate ed esclusivamente nella prima parte del mercato: clausola che potrà crescere di valore o essere del tutto eliminata.