La certezza è che i 70mila di San Siro non si sono annoiati.un insieme folle di emozioni: gioia, poi ansia e paura fino alla festa organizzata da Giroud. Perché quel gol e’ stato tanto bello quanto importante. Andare a meno 8 dal Napoli ( con lo scontro diretto a sfavore) sarebbe stato un primo segnale forte del campionato considerando l’armonia perfetta sul quale sta costruendo il percorso la squadra allenata da Spalletti.Personalità, intensità, qualità in regia e capacità di leggere il gioco avversario:E non sbagliava di certo Pioli a inizio stagione quando lo indicava come il giocatore che più poteva innalzare il livello tecnico.: perfetto in Champions League è illuminante in serie A. Il tocco, morbido come una mousse al cioccolato, con cui libera al tiroin occasione del primo gol è una giocata che cambia l’inerzia di una garaI rossoneri non possono prescindere dalla regia dell’ex Empoli, giocatore fondamentale e insostituibile. Una sorta di unicum nella rosa a disposizione di PioLe richieste economiche sono di certo importanti ( circa 4 milioni a salire ) ma altresì legittimate da una continuità di rendimento determinante.per fare il punto della situazione anche su Adli. Red Bird è chiamato a un primo, vero, esame: blindare Bennacer è una assoluta necessità.