Hakan Calhanoglu sta vivendo la migliore stagione in assoluto da quando veste la maglia del Diavolo. Dopo il lockdown qualcosa è scattato nella testa del nazionale turco, basti vedere la sicurezza con la quale ha dispensato assist e realizzato reti bellissime. In totale in campionato sono 9 per quanto riguarda le marcature e lo stesso numero per le assistenze decisive.



PRIORITÀ AL RINNOVO - Sempre più leader tecnico, sempre più parte integrante del progetto futuro. Ecco perché Hakan ha già fatto sapere a Maldini di voler restare in rossonero. Il direttore dell'area tecnica sta già mettendo le basi per il rinnovo con il suo agente Gordon Stipic. Che ha già programmato un blitz in Italia per cercare di finalizzare l'intesa e allungare l'attuale scadenza fissata all'estate del 2021.



ADEGUAMENTO- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan è intenzionato ad accogliere le richieste dell'entourage del giocatore. Ci sarà un adeguamento dell'ingaggio attuale da 2.5 milioni di euro e si discute sull'inserimento di una clausola rescissoria come quella che ha Bennacer. Lavori in corso, il Milan blinda Calhanoglu.