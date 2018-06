Il Milan riparte da Patrick Cutrone. L'attaccante classe 1998, autore di 18 gol tra campionato e coppe, ha salvato la stagione. Come si legge su Tuttosport, per lui è in arrivo un prolungamento del contratto fino a giugno 2023 con tanto di aumento dell'ingaggio.



Intanto i dirigenti rossoneri sono alla ricerca di un nuovo attaccante sul mercato da affiancargli: nel mirino ci sono due ex Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, lo spagnolo Alvaro Morata (Chelsea) piace più di Simone Zaza. Ma la vicenda Uefa consiglia di andare sull'italiano del Valencia, che deve cedere un big.