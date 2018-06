A un anno di distanza il Milan torna a interessarsi al centrocampista del Bayern Monaco Renato Sanches. Il club bavarese è alla ricerca di una collocazione per far rinascere il portoghese, mentre i rossoneri lo seguono da tempo con attenzione. Nelle prossime settimane - riporta il Corriere dello Sport - Mirabelli può chiamare i tedeschi per capire se potranno esserci i margini per trattare senza esborsi esosi e magari con la formula del prestito.