Comunque andrà a finire la telenovela relativa a questo campionatoa partire dalla società, passando per la panchina dove Ralfresta la prima scelta per allenare il nuovo progetto sportivo che, evidentemente, avrà tanti cambiamenti tecnici e tattici.da inserire nelle rotazioni.Partiranno sicuramente, i cui contratti non saranno rinnovati.vuole rimanere e altrettanto avverrà per, mentre va valutata la posizione di, mai realmente centrale nel progetto e diche, se possibile, sarà venduto senza fare minusvalenze. Infine Hakanper cui dovrebbe arrivare anche il rinnovo, che però sarà confermato da esterno di centrocampo, d'attacco o da trequartista e non più da mezzala.ma già pronto a trascinare la squadra, con doti di interdizione e regia abbinate. Il sogno si chiamae la sfida con Inter e Juve è già stata lanciata anche sfruttando la fede rossonera del gioiello del Brescia. Non sarà facile a livello economico, così come non sarà facile arrivare ad, classe 2002 del Rennes che ha già gli occhi di Liverpool, Real Madrid e Arsenal addosso. Dall'Arsenal sta invece cercando una via per tornare in Italiache tanto bene aveva fatto alla Samp, conosce bene il calcio italiano e già in passato aveva detto sì al Milan prima di accasarsi con i Gunners. Infine occhio alla cartadel Benfica, che gli scout rossoneri avevano promosso già a gennaio senza però trovare l'ok diallo sforzo economico per andare ad acquistarlo. Tornerà di moda anche per l'estate, per un Milan che cambierà il proprio centrocampo con almeno un colpo di altissimo livello.