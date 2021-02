". Non poteva essere diversa l'analisi di Stefano Pioli dopo la pesante sconfitta nel derby, chiusura di sette giorni da incubo per il. Prima il brutto ko di La Spezia, poi il pareggio di Belgrado e infine il trionfo dell'Inter, risultati che hanno minato le certezze dell'ambiente rossonero passato da ambizioni scudetto a timore per la zona Champions League., un rilancio nel ritorno dei sedicesimi di Europa League contro la Stella Rossa e nello scontro diretto con la Roma. Campo ma non solo,: il calendario corre, siamo alle soglie di marzo e i tre giocatori chiave in scadenza sono ancora casi irrisolti. Se persi tratta sempre di un discorso a sé non soggetto a canoniche logiche di mercato, lo stesso non si può dire per- Non a caso, già nei prossimi giorni si cercherà di tracciare una linea più chiara, soprattutto per quanto riguarda il turco. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com,, per provare a ridurre ulteriormente le distanze. Il Milan non è mai andato oltre a 4 milioni di euro a stagione, il numero 10 aveva già abbassato le proprie pretese scendendo a 5,5-5: parti più vicine, si continua a lavorare su bonus e dettagli per limare la distanza e arrivare alla fumata bianca definitiva, per togliere una fonte di distrazione a Calhanoglu e alla squadra in un momento così complicato e cruciale della stagione.- Discorso più delicato per quanto riguarda Donnarumma. Gigio svicola le domande sul proprio futuro, racconta di vivere in maniera serena la trattativa, ma ribadisce la propria ambizione: ""., se si considera che il suo agente, Mino Raiola, ha sempre sottolineato come il progetto e la competitività del Milan siano essenziali per arrivare al rinnovo: un fattore che rende ancor più importante lo scontro diretto di domenica con la Roma, perché dalla qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea passano le speranze di trattenere il giovane portiere. Senza dimenticare comunque i dettagli contrattuali da concordare, altro aspetto spinoso:. E anche in questo senso, gli introiti derivanti dalla qualificazioni in Champions sarebbero preziosi per sostenere le spese. Ma arrivati alla fine di febbraio, con un periodo così complicato alle spalle, il Milan ha bisogno di dare un segnale anche su questo fronte: i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma sono una missione parallela al campo che i rossoneri non possono fallire.@Albri_Fede90