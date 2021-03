IL TABELLINO

. Il Milan che non t’aspetti è una costante di questo campionato, in generale perché nessuno poteva immaginare che a dodici giornate alla fine fosse saldamente al secondo posto, con, e in particolare perché nessuno poteva immaginare una settimana fa che andasse a vincere sul campo della Roma dopo avere perso il derby, poi che evitasse la sconfitta in casa contro l’Udinese soltanto al 97’ e infine che andasse a prendere tre punti sul campo della squadra che fa aveva costretto al pareggio la Juventus., che non ha mai cercato alibi ed è stato ripagato dalla prestazione finalmente sicura die dai primi gol in campionato di, guarda caso i due supplenti dei titolarissimi Calhanoglu ed Hernandez.- Oltre a loro mancanoe naturalmente, in tribuna tra i dirigenti, ma il Milan non aspetta il Verona e questo è il primo merito dei rossoneri in versione ridotta, con Dalot a sinistra, Meite al fianco di Kessie, Castillejo costretto a traslocare a sinistra e Krunic alle spalle dello spaesato Leao.dove Veloso e Temeze giocano a basso ritmo e soprattutto non ha le accelerazioni di Zaccagni e Barak, incapaci di smarcare il sempre più isolato Lasagna. Visto che il pomeriggio si presenta meno difficile del previsto, il Milan prende confidenza e potrebbe passare in vantaggio quando Calabria offre un bel cross per la testa di- Il gol è soltanto rimandato e arriva dall’uomo e nel modo meno attesi.viene atterrato pochi centimetri fuori dall’area di rigore da Magnani e. E’ il suo primo gol in campionato, che rimane anche l’unico tiro nello specchio della porta dei rossoneri nel primo tempo. Il Verona, però, fa anche peggio perchéperché nessun giocatore del Verona tenta una qualsiasi conclusione.- Sempre più irriconoscibile, la squadra di Juric non offre il minimo segnale di risveglio dopo l’intervallo e così il Milan riesce a raddoppiare, con un altro marcatore al debutto in campionato.. Siamo al 5’ della ripresa e allora Juric decide di trasformare il Verona con due doppi cambi: prima Bessa e Salcedo al posto dei deludenti Barak e Zaccagni e subito dopo Ilic e Dimarco al posto di Veloso e Gunter. Il quinto e ultimo cambio, tra Favilli e Lasagna, fa indirettamente capire da un lato la soddisfazione di Pioli che conferma gli undici del via e dall’altro le scarse soluzioni alternative a sua disposizione per i tanti infortuni. Soltanto a un quarto d’ora dalla fine, infatti, si rivedeal posto di Castillejo. Ma sono semplici dettagli, perché la partita è finita da un pezzo.Marcatori: 27' p.t. Krunic; 5' s.t. DalotAssisst: 5' s.t. SaelemaekersHellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Ceccherini, Gunter (dal 12' s.t. Dimarco); Faraoni, Veloso (dal 12' s.t. Ilic), Tamèze, Lazovic; Barak (dal 9' Bessa), Zaccagni (dal 9' s.t. Salcedo); Lasagna (dal Favilli 29' s.t.). All. JuricMilan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meite, Kessié; Saelemaekers, Krunic, Castillejo (dal 33' s.t. Hauge); Leao. All. PioliArbitro: Orsato di SchioAmmoniti: 26' p.t. Magnani (HV)