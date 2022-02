Il Milan chiama a raccolta i suoi tifosi. Per la partita con l'Udinese, venerdì alle 18.45, il club rossonero ha messo in vendita biglietti in undici settori di San Siro al prezzo di 1 euro. La "Promo friends" è iniziativa nata per riempire lo stadio anche in un giorno, e orario, particolari.



Come funziona? Chi acquista un biglietto intero, o un biglietto under 30 o over 60, ha diritto ad avere fino a un massimo di tre biglietti aggiuntivi al prezzo simbolico di 1 euro ciascuno. Questi i settori coinvolti nella promozione: Poltroncine Arancio, Arancio Centrale e Arancio Centrale X; Secondo Rosso Centrale e Laterale; Secondo Arancio Centrale e Laterale; Secondo Verde; Terzo Rosso Centrale e Laterale; Terzo Blu.