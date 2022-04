Passata la domenica da spettatore interessato ilguarda alla giornata di domani con concentrazione ed entusiasmo in vista della sifda che a partire dalle 20.45 vedrà i ragazzi diaffrontare a San Siro il Bologna. Una gara delicata perché permetterebbe ai rossoneri di consolidare comunque il proprio primato in classifica e rimandare a distanza quantomeno il Napoli.Ilha capito che il pubblico milanista può aggiungere energie alla giovane squadra di Pioli e, anche grazie alla riapertura al 100% degli impianti,che, fino a fine stagione, saranno quindi più accessibili a tutti.(l'ultima casalinga alla penultima di campionato) sono rimasti invenduti pochissimi tagliandi.- E allora toccherà al Milan trascinare sempre più i propri tifosi cavalcando l'entusiasmo che solo una lotta scudetto può dare. Contro gli emiliani Pioli potrà contare sulla formazione tipo delle ultime uscite con Theo Hernandez e Calabria ai fianchi del duo Kalulu-Tomori, Tonali e Bennacer in mezzo al campo e con Messias e Leao ai lati di Giroud.Il 12esimo uomo è già schierato, San Siro rossonero è pronto a spingere il Milan.