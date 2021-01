IL TABELLINO:

. Primo tempo moscio ed equilibrato, poi per 75' ha giocato solo la squadra di Pioli, colpito due pali e sbagliato una notevole serie di occasioni. Vanja Milinkovic-Savic, sostituto di Sirigu, è stato decisivo durante la gara, non durante i rigori.. Si era fermato 51 giorni fa per un problema muscolare, è tornato per 5' sabato scorso sempre contro il Toro in campionato e stavolta è partito titolare in un Milan che ha cambiato 5 giocatori rispetto alla precedente sfida con i granata: Tatarusanu per Donnarumma, Kalulu (come terzino destro, il suo vero ruolo) per Kessie (con Calabria di nuovo a centrocampo), Musacchio (al debutto stagionale) per Kjaer, Dalot per Hernandez e Ibra per Hauge. Ancora più profonda la rivoluzione di Giampaolo, otto cambi con la rinuncia a Belotti (al suo posto Zaza).Un po’ i cambi (erano tanti, troppi perché le squadre riuscissero a trovare subito una nuova intesa), un po’ la volontà di non sprecare tante energie e soprattutto il pensiero rivolto al campionato,. In 45' si sono viste una bella girata di Gojak con pronta respinta di Tatarusanu e un’occasione per Ibrahimovic dopo uno splendido lancio di Calabria. Nient’altro.. Il Torino non è stato rinunciatario come sabato scorso, pur giocando a basso ritmo, ha difeso senza affanni per tutto il primo tempo e ha creato qualcosina con Zaza e Gojak che giocava alle sue spalle.Dopo 45' a ritmo lento, utili per sveltire le gambe in vista di Cagliari, Ibrahimovic ha lasciato il posto ad Hauge (che sarà titolare in Sardegna per la squalifica di Leao e l’assenza certa di Rebic), mentre Castillejo ha fatto spazio a Calhanoglu. Con questi cambi, Pioli ha ridisegnato l’attacco: Leao centravanti, con Brahim Diaz a destra, Calhanoglu al centro e Hauge a sinistra., Milinkovic ha respinto e sul tap-in Dalot ha colpito il primo palo. Due minuti dopo, altro palo con un’azione identica, solo che si è sviluppata sulla fascia sinistra. Prima Brahim Diaz-Kalulu e cross, ora Hauge-Dalot e cross su cui Calabria, terzino/mediano/attaccante, ha messo di nuovo la palla sul palo (esterno, stavolta). Dopo poco più di un’ora Pioli ha tolto lo scatenato Calabria (è in una condizione straripante che il tecnico vuole gestire bene) e Musacchio (incoraggiante il suo rientro dopo un’assenza di 325 giorni) per mettere Hernandez e Kessie, così Dalot si è spostato sulla fascia destra e Kalulu al centro. Giampaolo è corso ai ripari rafforzando il centrocampo con Singo e Murru per Linetty e Ansaldi.Dopo un contatto fra Milinkovic (che aveva rischiato di perdere la palla) e Leao, dalla panchina del Milan sono partite le proteste,. L’attacco del Milan si è fatto sempre più insistente e Milinkovic ha fatto un’altra parata decisiva su Calhanoglu. Si è infortunato Vojvoda (è caduto male sulla spalla sinistra) ed è entrato Lukic, mentre Lyanco ha preso il posto di Bremer. Un break di Romagnoli ha creato un’altra fantastica occasione per il Milan, ma il sinistro di Brahim Diaz, in piena area di rigore, si è alzato oltre la traversa.. Tonali continuava a gestire la manovra, Brahim Diaz e Calhanoglu la rifinivano, ma ai rossoneri mancava sempre la stoccata decisiva e mancava anche l’apporto di Hauge, troppo tenero a sinistra. All’inizio del secondo tempo supplementare Pioli ha fatto debuttare in prima squadra il ventenne Giacomo Olzer al posto di Brahim Diaz. Il passo del Milan si è fatto più pesante e così siamo arrivati ai calci di rigore.Belotti gol, Kessie gol, Lukic gol, Hernandez gol, Lyanco gol, Tonali gol, Rincon parato, Romagnoli gol, Milinkovic Savic gol, Calhanoglu golTatarusanu; Kalulu, Musacchio (dal 17' st Hernandez), Romagnoli, Dalot; Calabria (dal 17' st Kessie), Tonali; Castillejo (dal 1' Hauge), Brahim Diaz (1' pts Olzer), Leao; Ibrahimovic (dal 1' st Calhanoglu). A disp.: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Calhanoglu, Conti, Hauge, Theo Hernandez, Colombo, Kessie, Michelis, Di Gesù, Mionic, Olzer. All.: Pioli.Milinkovic-Savic; Bremer (dal 38' Lyanco), Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda (dal 38' st Lukic), Segre (dal , Rincon, Linetty (dal 17' st Singo), Ansaldi (Dal 17' Murru) Gojak, Zaza (Dal 45' st Belotti). A disp.: Ujkani, Rosati, Evangelista, Izzo, Lukic, Baselli, Belotti, Ricardo Rodriguez, Singo, Verdi, Murru. All.: Giampaolo.27' pt Rincon (Tor), 29' Linetty (Tor), 1' st Zaza (Tor), 39' st Tonali (Mil), 11' pts Lukic (Tor), 7' sts Kessie (Mil), 9' sts Lyanco (Tor), 12' sts Gojak (Tor)G. Donnarumma dalla panchina