Come riportato da Sky Sport, Cengiz Under vuole lasciare la Roma. Il Milan conosce bene il giocatore grazie a Massara, ex ds giallorosso, ma può prendere il giocatore solo in caso di uscita di un attaccante. L'ipotesi poteva essere uno scambio con Suso, ma è arrivato Politano e difficilmente arriverà anche lo spagnolo.