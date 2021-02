Non solo la Serie A, anche il Milan crea la sua media company. I rossoneri, infatti, hanno messo in piedi un nuovo progetto digitale per valorizzare il brand tramite tutti i touchpoint, tanto quelli tradizionali tanto quelli in rete.



Casper Stylsvig, Chief revenue officer del club, parla al Sole 24 Ore: "Per poter sfruttare il grande potenziale del brand AC Milan nel mondo abbiamo accelerato negli ultimi dodici mesi il percorso di trasformazione digitale e modernizzazione del club, in linea con la visione del nostro azionista. The Studios: Milan Media House è un tassello cruciale, che ci permetterà di coinvolgere sempre di più gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri nel mondo e creare nuove opportunità di valore per i nostri partner commerciali". Il club, dunque, aumenta la capacità di produrre contenuti multimediali anche grazie a social, app, sito, e tv ufficiale.