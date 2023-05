CHAMPIONS STOP - Già alla fine del primo tempo, il Milan stava perdendo terreno nella corsa alla Champions. Nel tardo pomeriggio aveva già vinto la Juventus, stavano vincendo la Lazio e l’Inter, pareggiava solo la Roma a Monza. In quel momento, i campioni d’Italia erano fuori, serviva un’accelerazione. La Cremonese stava giocando la partita che aveva preparato, di grande attenzione difensiva, riempiendo il centrocampo di mediani per contrastare il già difficoltoso palleggio rossonero. Difficoltoso perché Pioli, considerando lo spessore non eccelso dell’avversario, gli impegni a raffica di questo periodo, non ultimo quello della doppia semifinale di Champions con l’Inter, e la stanchezza di alcuni titolari, aveva lasciato fuori pezzi da novanta come Giroud, Hernandez e Leao e dato spazio (troppo spazio...) alle riserve. Abbassando il livello tecnico, il Milan andava a sbattere di continuo sulla difesa cremonese. Per la verità ha pure segnato, peraltro con un gol molto bello di Saelemaekers (controllo con l’esterno sinistro e conclusione con lo stesso piede), ma in fuorigioco.

. Pareggio all’andata, pareggio al ritorno a San Siro, con un sogno sfumato per la Cremonese al terzo minuto di recupero quando Messias, con una punizione deviata da Vasquez, ha acciuffato il pareggio in una partita giocata molto male dalla sua squadra. Tranne la Roma, tutte le altre concorrenti alla Champions hanno vinto, dopo questo turno di metà settimana. Brutta giornata per Pioli, mentre poteva riempirsi di speranze per Ballardini che, con la rete splendida di Okereke a un quarto d’ora dalla fine, si era ritrovato a -4 dallo Spezia proprio alla vigilia dello scontro diretto. Messias l’ha respinto indietro, a -6, ma la Cremonese è viva.. Come aveva fatto a Bologna, Pioli aveva cercato di riaccenderla con le seconde linee, che però hanno tradito.. E quando è arrivato l’attimo decisivo,. Dopo aver visto di nuovo il Milan delle riserve, viene da domandarsi in quali pessime condizioni siano i titolari per indurre l’allenatore a rinunciarci in modo così massiccio.- Dopo quella rete tolta dal Var, l’unica occasione vera per segnare era capitata asu un folle passaggio indietro di Meité, ma il belga, ormai infilato dentro una stagione che più deludente non si può, si è fatto soffiare la palla da Carnesecchi in uscita bassa. Ecco,, che poteva difendersi con ordine vista l’assenza di velocità dei rossoneri. In un Milan pieno di belgi (quattro titolari: Vranckx, Saelemaekers, Origi e De Ketelaere),, così da togliere riferimenti alla difesa della Cremonese,- A inizio ripresa, l’unico cambio di Pioli è stato quello di Krunic per Bennacer. Troppo poco per dare una spinta a una squadra che stava girando a vuoto. Ballardini ha creduto invece nell’impresa e dopo qualche minuto ha messo dentro Okereke al posto di Bonaiuto e Valeri per Benassi.. Lo spavento ha indotto Pioli a mettere in campo almeno un paio di titolari,, fuori Origi e De Ketelaere, al cambio successivo fuori anche gli altri due belgi Vranckx (per) e Saelemaekers (per), l’unico ad aver lasciato sul campo almeno l’idea dell’orgoglio. Da una sgassata di Leao è nata l’ultima vera occasione milanista sbagliata anche questa da Diaz.- Al 32', il gol che nessuno si aspettava: lancio lungo di Galdames,. Il Milan si è rovesciato nella metà campo dei suoi avversari, Leao ci ha provato senza fortuna, non quanta ne ha avuta (meritandola, sia chiaro). Con la palla in rete, quindi a gioco fermo,è corso verso Pickel e gli ha dato un colpo di petto mentre lo svizzero, finito a terra, non se l’aspettava. Krunic ha rischiato grosso, ma Pairetto non l’ha visto e Banti dal Var non ha ritenuto opportuno richiamare il collega di campo. Era già il 48'. Tre minuti dopo,si è vendicato per interposta persona e, durante una ripartenza della Cremonese,. Contro lo Spezia, Ballardini perde un elemento prezioso.