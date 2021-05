La Roma di Betty Bavagnoli si aggiudica la prima Coppa Italia femminile della sua storia. Al termine di 120' di grande intensità e conclusi sullo 0-0 contro il Milan, decisivi sono stati i calci di rigore: il match è terminato 3-1 in favore della Roma (che in semifinale aveva superato la Juve campione d'Italia in carica). Eroina di giornata il portiere Ceasar che para due penalty alla formazione rossonera. Rigore decisivo calciato e segnato da Bernauer per le giallorosse, che hanno superato il Milan allento da Maurizio Ganz. Si tratta del primo trofeo nella sua storia per la Roma Femminile.



IL TABELLINO



ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Soffia (68' Erzen), Swaby, Linari, Bartoli; Bernauer, Giugliano; Thomas (103' Banusic), Andressa (81' Greggi), Serturini; Lazaro (81' Bonfantini). A disp.: Baldi, Pipitone, Pettenuzzo, Ciccotti, Corrado. All.: Bavagnoli



MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Jane, Boquete, Hasegawa, Tucceri Cimini; Dowie (76' Grimshaw), Giacinti. A disp.: Piazza, Rizza, Spinelli, Rinaldi, Simic, Mauri, Conc, Tamborini. All.: Ganz



Arbitro: Maria Marotta. Assistente 1: Francesca Di Monte. Assistente 2: Tiziana Trasciatti. IV: Maria Ferrieri Caputi



NOTE: Ammoniti: Giugliano (R), Vitale (M), Linari (R), Boquete (M), Mauri (M). Espulsi: -