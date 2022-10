Adesso sì che il Milan vede gli ottavi: vince, anzi domina in casa della temuta Dinamo Zagabria (0-4) e perciò mercoledì a San Siro gli basterà un punto contro il Salisburgo (sconfitto in casa dal Chelsea) per prolungare la Champions fino a primavera, come non gli riesce dal 2014.Già dopo 10 minuti, Kjaer avrebbe potuto schiodare il risultato di partenza, se Peric non fosse riuscito col piattone a respingerne il tiro a botta sicura, dopo una carambola nata da calcio d’angolo. E così, diventa necessario aspettare quasi il tramonto del primo tempo, per il gol del protagonista che non t’aspetti:Segna un gol e ne causa un altro, con un assist tanto bello che dopo l’errore di Giroud spunta un avversario (Ljubicic) costretto all’autogol: sarebbe stato un peccato sprecare tanta grazia. Nel mezzo anche il rigore conquistato da Tonali e trasformato, questo sì, da Giroud. A 20 minuti dalla fine, Pioli pensa al campionato e toglie saggiamente Leao, Theo e Bennacer e poco dopo anche Giroud.E dire che CDK è stato il più rapido fra i milanisti a scattare dai blocchi della sfida. In 10 minuti tenta più giocate che nel resto della sua stagione in Champions: un paio di dribbling con finta, due bei passaggi ai compagni, un numero vero per Giroud in fuorigioco, che non passa alla storia della partita, ma rimane negli occhi.Perché mentre Bennacer e soprattutto Tonali, quando non hanno il pallone sono capaci di occuparsi rispettivamente di Ivanusec e Aademi, per poi schizzare al momento in cui il possesso diventa rossonero, il giovane belga resta calamitato dalla e nella marcatura di Misic, senza mai trovare la posizione per incidere, quando invece dovrebbe avere il coraggio di arretrare anche di 30/40 metri, per sparigliare il canovaccio.anziché servire Rebic o Giroud in mezzo all’area. Per Pioli può bastare e già contro il Torino potrebbe tornare Diaz.Due milanisti sul pallone: parte un sinistro (Theo), la linea difensiva croata si muove, ma un istante dopo è il destro di Tonali a scodellare il pallone sul secondo palo, dove Gabbia è libero di tuffarsi quasi a mezz’altezza, per realizzare il suo primo gol con la maglia del Milan (il secondo in carriera, l’altro in Serie C).. Si porta rapidamente sullo 0-4 e poi sbaglia almeno altri 3 gol che in un altro contesto avrebbero lasciato spazi a infiniti rimpianti. Detto che la Dinamo non perdeva in casa da 31 partite e che proprio qui Tuchel a inizio settembre ci ha rimesso la panchinache ogni volta sembra più bravo e ogni volta sembra fare tutto in modo più semplice.Livakovic; Ristovski (13' st Spikic), J. Sutalo, Peric; Moharrami, Ivanusec, Misic (30' st Bulat), Ademi (12' st Baturina), Ljubicic; Petkovic (12' st Drmic), Orsic (30' st Bockaj). A disp.: Zagorac, Stefulj, Lauritsen, Baturina, Emreli, Bockaj, Drmic, Marin, Theophile-Catherine, Bulat, Menalo, Spikic. Allenatore: Cacic.Tatarusanu; Hernandez (26' st Ballo-Touré) , Gabbia, Kjaer, Kalulu; Tonali, Bennacer (26' st Pobega); Leao (26' st Messias), De Ketelaere (7' st Krunic), Rebic, Giroud (36' st Origi). A disp.: Jungdal, Nava, Coubis, Ballo-Touré, Krunic, Messias, Brahim Diaz, Origi. Allenatore: Pioli: Marciniak (Polonia).: 39' pt Gabbia (M), 4' st Leao (M), 14' st rig. Giroud (M), 24' st aut. Ljubicic (D): Ammoniti: Ademi, Ljubicic (D); De Ketelaere (M) Recupero: 1' pt, 0' st