The show must go on.e ripensare all'impatto incommensurabile avuto danella storia recente del Milan e onorare nel modo migliore il campione svedese che è già quello di andare oltre e programmare il futuro. E, al quale non sarà prolungato il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.l'area tecnica rappresentata da Paolo Maldini e Frederic Massara, ad oggi quello più caldo per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Stefano Pioli., che a 34 anni compiutidopo la poca fortunata esperienza nell'Inter nella stagione 2009/2010 (quella del Triplete), quando da giovanissimo non riuscì a ritagliarsi un grande spazio nella fortissima formazione allenata da José Mourinho. Da parte suadel suo giocatore più rappresentativo, molto condizionato dagli infortunati in questa sua seconda stagione in Emilia (20 presenze e 9 reti all'attivo) e mai entrato in sintonia con l'allenatore Thiago Motta,e si aspetta un primo passo concreto da parte del Milan per sedersi al tavolo della trattativa.- Se il "9" nativo di Vienna rappresenta la soluzione più gradita per il dopo-Ibra,(Openda e Balogun i primi nomi della lista) nella prossima finestra di mercato: un profilo anagraficamente e tecnicamente diverso rispetto all'austriaco, un calciatore sul quale fare un investimento soprattutto per il futuro.per un'altra operazione in entrata,, valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro e che riscuote principalmente l'interesse di alcune squadre di Bundesliga, in particolare del Wolfsburg del suo mentore Kovac,, che ha palesemente deluso nella sua prima stagione italiana e sul quale il Milan non vorrebbe puntare per l'anno prossimo. Dalla Premier League e dal campionato turco può arrivare la soluzione per alleggerrire sensibilmente il monte stipendi (il belga percepisce 4 milioni di euro netti fino al 2025) e creare le premesse per l'arrivo di un altro giocatore insieme ad Arnautovic.