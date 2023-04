Se per larga parte del match consi è rivisto nuovamente il ‘vero’ Milan, ossia quello intenso, lucido e compatto pure contro una ‘piccola’ della Serie A, i rossoneri devono fare ancora i conti con un limite che sta divenendo sempre più storico.Anche venerdì lo spartito è stato il seguente: dominio assoluto del gioco, tante occasioni createE il pensiero non può che andare a quel bomber che il tifo rossonero brama di avere nonostanteServe un’alternativa vera per risolvere una grana che può costare trofei e quindi il giudizio di intere stagioni.- Maldini e Massara sono ben consci della situazione, e stanno monitorando varie situazioni: tra i primi nomi nella lista dei potenziali colpi c’è quello didivenuto ormai noto ai più dopo l’esordio con la Nazionale di Mancini. Classe 1999, sarebbe ben disponibile di approdare in Italia,Senza dimenticare la concorrenza: anche l’Inter lo sta seguendo. Tra i profili maggiormente alla portata c’è pure diproposto a Casa Milan: in forza al club belga del Royale Union Saint Gilloise, è valutato circa 10 milioni di euro. Alto 1.93, il 23enne nigeriano- Nel capitolo ‘Sogni di mercato’ si può invece annoverare il nome ditalentuoso attaccante in forza al Salisburgo. La dirigenza rossonera ci sta lavorando sul serio, e la volontà del calciatore di non prolungare il contratto in scadenza nel 2024 lo rendono appetibile.Più di 30 milioni di euro invece, servirebbero per assicurarsi Folarinattualmente al Reims.(17 gol in 28 presenze in Ligue 1), ma è di proprietà dell’Arsenal: portarlo via da Londra è una mezza Mission Impossible. Occhio infine a, punta 26enne in scadenza col Lione a giugno: secondo Relevo quella del franco-malese è una pista che Maldini sta valutando.