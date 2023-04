Milan-Empoli 0-0



MILAN



Maignan 6: spettatore non pagante, l’Empoli non calcia mai in porta



Calabria 6: prestazione onesta, senza infamia e senza lode. (dal 17’ st Florenzi 6: spinge con costanza. È sfortunato quando centra il palo con una bella conclusione)



Thiaw 6: controlla Piccoli senza grossi patemi.



Tomori 6: un paio di diagonali profonde ben fatte. Prova attenta per il difensore inglese.



Hernández 6: mette pressione all’Empoli ma non la giocata che può spaccare la partita.



Bennacer 5: in campo scende la brutta copia del centrocampista totale ammirato al Maradona solo 5 giorni fa. Poco lucido nelle scelte, commette diversi errori non da lui in fase di costruzione. (dal 17’ st Diaz 6: entra in campo e il Milan cambia passo. Ha sul sinistro la più grande occasione da gol della partita ma Perisan gli strozza l’urlo in gola con un ottimo intervento)



Tonali 6: recupera tanti palloni e prova a far ripartire i suoi. Lavoro encomiabile ma non basta.



Saelemaekers 6: dimostra di avere gamba e buone idee. (Dal 38’ st De Ketelaere sv)



Pobega 5,5: buon primo tempo, cala vistosamente nella ripresa.



Rebić 5: dov’è finito quel giocatore che sapeva lottare su ogni centimetro di campo? Più un problema che una risorsa, si crea due buone chances per andare in gol ma le fallisce malamente. (dal 25’ st Leão 6: accende la luca ma ha pochi minuti per incidere davvero contro una formazione ben chiusa in difesa)



Origi 4: i fischi copiosi riversatigli da San Siro al momento della situazione segnano la prima rottura con l’attaccante belga. Prestazione scadente sotto tutti i punti di vista: sempre in ritardo, pesante e mai reattivo sotto porta. Ha sulla coscienza una macroscopica occasione da gol fallita nel secondo tempo quando liscia il pallone a due metri dalla linea di porta dell’Empoli. (dal 25’ st Giroud 6: una giocata illuminante di tacco che manda in porta Brahim.)

: ancora una volta sorprende con delle scelte cervellotiche di formazione che finiscono per depotenziare la squadra contro un avversario tosto come l’Empoli.



Perisan 7: stilisticamente non perfetti nei primi interventi ma poi si esalta con un grande intervento salva-risultato su Díaz.



Ebuehi 6,5: attento e preciso in ogni intervento.



de Winter 6,5: si fa apprezzare sul gioco aereo e per la capacità di cercare sempre l’anticipo.



Luperto 6: usa spesso le maniere forti: difensore ruvido ma efficace.



Parisi 6: la preparazione difensiva della gara da parte di Zanetti non esalta le sue caratteristiche.



Fazzini 6,5: partita molto interessante da parte del giovane talento dell’Empoli. Ha gamba, buoni piedi e grande intelligenza tattica.



Marin 6: fa filtro davanti alla difesa. (dal 33’ st Cacace s.v)



Bandinelli 6,5: é l’uomo deputato al raddoppio di marcatura. Un compito che svolge bene. (dal 20’st Grassi 6: con il suo ingresso l’Empoli trova un giocatore con caratteristiche migliori in fase di palleggio)



Baldanzi 6,5: era l’osservato speciale in casa Empoli e non delude. Ruba l’occhio per come si inserisce tra le linee con qualità. (dal 33’ st Haas s.v)



Caputo 5,5: partita di grande sofferenza chiudo nella morsa organizzata da Thiaw e Tomori. (dal 20’ st Cambiaghi 5,5: poche occasioni per determinare)



Piccoli 6: lotta con ardore e sacrificio. (dal 43’ st Satriano s.v)



All.Zanetti 6,5: ottiene esattamente quello che voleva al fischio iniziale. Sistema la difesa e porta a casa un punto pesante.