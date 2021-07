, di un calciatore capace di fare la differenza sulla trequarti e che si sappia adattare al ruolo del centrocampista offensivo in maniera duttile,Tanti i nomi segnati sul taccuino da Maldini e Massara, diversi i profili sui quali ci si sta muovendo in maniera più o meno concreta, alla ricerca della soluzione ideale che coniughi l'aspetto tecnico-tattico con la compatibilità economica. ETrequartista, ma all'occorrenza anche esterno offensivo di sinistra, il giocatore del Borussia Dortmund è un nome tenuto in debita considerazione dalla dirigenza rossonera. E nelle passate settimane,- per il quale l'agente Jorge Mendes ha promesso di presentare qualche offerta -Nella passata stagione, con Favre e Terzic, è stato titolare solo 17 volte in Bundesliga e 2 in Champions League e vorrebbe conoscere le sue prospettive dopo l'arrivo in panchina di Marco Rose.- Brandt è un profilo che intriga, perché resta tuttora uno dei profili più interessanti espressi dal calcio tedesco negli ultimi anni e perché ha tuttora un potenziale inesploso da mettere in mostra., mettendo sul piatto un'offerta di, che dalla sua avrebbe il jolly della partecipazione in Champions League e un fascino mai sopito anche presso i calciatori provenienti dall'estero. Se n'è già parlato e si tornerà certamente a farlo in questa finestra di mercato: c'è anche il nome di Julian Brandt sul taccuino di Maldini e Massara.