Yonghong Li deve far arrivare in fretta altri 40 milioni di euro per tenersi il Milan, altrimenti il fondo Elliott è pronto a subentrare al presidente cinese. Intanto l'Uefa aspetta segnali concreti e il mercato dei rossoneri è in stand-by.



NOMI IMPORTANTI - Nonostante la concreta possibilità dell'esclusione dalle coppe europee, i colori rossoneri continuano a riscuotere grande fascino agli occhi dei calciatori. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante spagnolo del Chelsea, Alvaro Morata vuole tornare in Italia e non esclude a priori il Milan, pronto a sacrificare Suso e Donnarumma sul mercato in uscita. La Gazzetta dello Sport scrive invece che sono disposti ad accettare il club rossonero l'attaccante olandese Memphis Depay del Lione e il centrocampista belga Marouane Fellaini, in scadenza di contratto a giugno col Manchester United. Il problema sono i soldi, un ostacolo non di poco conto...