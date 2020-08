la cui centralità nel progetto rossonero è talmente evidente che lui stesso ha dichiarato di svolgere il triplice ruolo di giocatore, allenatore e dirigente. E’ ovvio che il Milan di quest’anno non può prescindere da Ibra ed è ovvio dalla sera di Sassuolo-Milan cioè da quando è stato ufficializzato il prolungamento di Pioli.. Al punto che in questo momento, a meno di 24 ore dal raduno,. La situazione attuale impone al Milan di “pagare il riscatto” sotto forma di rinnovo contrattuale che dovrà accontentare in tutto e per tutto Ibra e il suo procuratore.. Tutte le proposte di rinnovo contrattuale a Ibra sono state finora rifiutate: lui non si muove dalle sue posizioni perché sa che ancora una volta sarà il Milan a doverlo accontentare. Non lui a rinunciare a qualcosa. Per provare a “oliare” i meccanismi del rinnovo, la società di via Aldo Rossi ha già acquistato dall’, club di cui Ibrahmovic detiene buona parte del pacchetto azionario, il giovane. Ma a Ibra non basta.. E da questo non intende derogare. I bonus a rendimento sono un discorso a parte. Che lui vuole come “extra” rispetto ai 7 milioni annui., che in questo momento ha carattere economico e di supremazia rispetto al progetto rossonero 2020/21. Il Milan non può permettersi di non accontentarlo e Ibra sa che prima o poi sarà il Milan a dover fare un altro sacrificio economico non lui.. Conscio del fatto che il tecnico tedesco non lo avrebbe voluto in alcun modo.. Prima di annunciare Pioli e certificare dunque il fallimento ante litteram del progetto Rangnick.. Speriamo che smetta presto e che arrivi questo fantomatico rinnovo contrattuale. Altrimenti il mercato del Milan e gli altri rinnovi delicati rimangono paralizzati. Ma nel frattempo il campionato si avvicina.