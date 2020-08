Meno due. Il countdown di Milanello verso il raduno di lunedì si avvicina sempre più al gong: i rossoneri, mentre attendono la fumata bianca per il rinnovo di Ibrahimovic, valutano la rosa da consegnare a Stefano Pioli. Una rosa che ricalcherà i punti fermi del Milan post-lockdown: nessuna rivoluzione,Maldini e Massara lo sanno, motivo per cui lavorano su più fronti in vista del mercato estivo. Sempre viva, infatti, la pista. Centrocampista del Benfica, il classe 1999 è sceso in campo solo dieci volte nella scorsa stagione, venendo poco considerato dall'allora tecnico Bruno Lage. Scelte che Jorge Jesus, nuovo allenatore, non intende imitare:Il Milan non molla e osserva la situazione: nonostante le ultime parole di Tiago Pinto, i rossoneri studiano la soluzione.. Parole di facciata, che non fermano le idee del Milan e il lavoro dell'agente, ancora al lavoro per un trasferimento del ragazzo. L'obiettivo rossonero è un prestito biennale con obbligo di riscatto. Una soluzione che al momento convince poco i portoghesi, che chiedono 30 milioni di euro e nelle scorse ore hanno rifiutato un'offerta dal Fulham. Gli inglesi, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, hanno messo sul piatto un milione per il prestito e 25 per il riscatto: secco no da Lisbona., in attesa dell'assalto decisivo a Florentino nella seconda metà di settembre. Nella speranza che il Benfica abbassi le pretese...