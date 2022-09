, aperto da Brozovic e chiuso da Dzeko. Peccato per Inzaghi, però, che tra il primo e l’ultimo gol dei nerazzurri, Leao abbia fatto la differenza con una doppietta da campione e l’assist per Giroud. E cosìE’ vero che Maignan si conferma un grande portiere perché soltanto i suoi interventi evitano un rocambolesco 3-3, ma soprattutto è vero cheNon può essere un caso, infatti, che come nell’ultimo derby del campionato scorso i rossoneri riescano a ribaltare lo svantaggio iniziale. Come, confermando le perplessità suscitate in questa prima parte della stagione. E quindi, dopo cinque giornate in cui, in attesa che cresca De Ketelaere, l’unico che fallito l’esame derby.- Mentre, senza l’infortunato Lukaku,nella squadra che incominciò a vincere lo scudetto proprio dopo avere ribaltato l’Inter nel derby di ritorno, deciso dalla doppietta di Giroud.E’ questo uno dei duelli più attesi, anche se non si può parlare di marcature a uomo, come nei derby degli anni Sessanta in cui Bedin si appiccicava a Rivera. Bene o male, però, molti confronti sono ravvicinati, se non altro perché si svolgono sulla stessa fascia e così l’interista Dumries che attacca sulla destra si incrocia subito con il milanista Hernandez suo dirimpettaio sulla sinistra e sono scintille che dopo appena 8’ fruttano un’ammonizione a entrambi. E’ il segnale di un derby nervoso, in attesa dei fuochi d’artificio della ripresa.- Per vedere la prima azione da gol bisogna aspettare 17’ quando Leao, che i difensori nerazzurri lasciano colpevolmente solo, si invola alla sua maniera sulla destra e impegna Handanovic, bravo ad allungarsi per deviare. Macon il perfetto rasoterra dell’1-0., pronto a battere Handanovic con un preciso diagonale.Al momento del dunque, però, manca la necessaria precisione, malgrado il grande impegno di Giroud, sempre troppo solo però davanti ad Handanovic. E così l’Inter, che non offre mai grande un’impressione di sicurezza in difesa, malgrado la presenza dei titolarissimi Skriniar, De Vrij e Bastoni, riesce a limitare i danni, incapace però di effettuare un altro tiro nello specchio della porta avversaria, dopo il primo e unico di Brozovic del provvisorio vantaggio., sfruttando una volta di più i gentili omaggi degli avversari., lasciato colpevolmente solo dai difensori nerazzurri, bravissimo a girare di destro alle spalle del sorpresissimo Handanovic. Come nell’ultimo derby di campionato, così, è ancora lui a firmare il sorpasso e non può più essere un caso.Dopo un’ora la partita sembra chiusa e quindi non sorprende la mossa di Pioli che rilancia Diaz al posto del deludente De Ketelaere, tra l’altro già ammonito. Subito dopo, invece,su Lautaro, Dzeko e Calhanoglu. E così anche il portierone rossonero alla fine si merita gli applausi dei tifosi rossoneri, perché dietro questa vittoria ci sono anche le sue mani. Le mani di un campione d’Italia che non ha alcuna intenzione di scucirsi lo scudetto dalla maglia.Marcatori: 22' pt Brozovic (Int), 28' pt, 16' st Leao (Mil), 8' st Giroud (Mil), 22' st Dzeko (Int)Assist: 22' pt Correa (Int), 28' pt Tonali (Mil), 8' st Leao (Mil), 22' st Darmian (Int): Maignan; Calabria (dal 37' Kjaer), Kalulu, Tomori, Hernández; Tonali (dal 37' st Pobega), Bennacer; Messias (dal 27' st Saelemaekers), De Ketelaere (dal 18' st Diaz), Leão; Giroud (dal 27' Origi). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Dest, Gabbia, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Díaz, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; Origi. All.: Pioli.: Handanović; Skriniar, de Vrij (dal 37' st D'Ambrosio), Bastoni (dal 18' st Dimarco); Dumfries, Barella (dal 18' st Mkhitaryan), Brozović, Çalhanoğlu, Darmian; Martínez, Correa (dal 19'st Dzeko). A disp.: Cordaz, Onana; Acerbi, Bellanova, D'Ambrosio, Dimarco, Gosens; Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan; Carboni, Džeko. All.: Inzaghi.Ammoniti: 9' pt Theo (Mil), 9' pt Dumfries (Int), 31' pt Giroud (Mil), 38' pt Brozovic (Int), 5' st De Ketelaere (Mil). 47' st Leao (Mil)