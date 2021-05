Quel giornosi resero conto che, non più in panchina ma in campo, e così nacque l’idea di prendereconvincendo, inizialmente contrario per una questione di età, oltre che economica.perché lo svedese ha caricato i compagni in campo e fuori e soprattutto ha aiutato la squadra a risalire dall’undicesimo al sesto posto, con vista sull’Europa League. Nessun dubbio, quindi, sul fatto chedi ruolo in una squadra impegnata in Italia e in Europa, a maggior motivo perché si avviava verso i 39 anni, compiuti il 3 ottobre.Anche stavolta, nella prossima trasferta a Bergamo, ancora più importante rispetto a quella del campionato scorso, perché davvero decisiva,La differenza, però, è evidente perché. Dovrebbe, perché il suo campionato è finito in largo anticipo per una serie di infortuni.Nel suo casoperché a parte il maledetto Covid che lo ha fermato per 4 partite e un turno di squalifica, Ibrahimovic ne ha saltate altre 7 per problemi alla coscia sinistra, 6 per problemi al polpaccio sinistro, 4 per problemi all’adduttore sinistro e le ultime 3 per problemi al ginocchio, sempre della gamba sinistra.ma al di là dei rischi bisognava cautelarsi non con un vice-Ibra, semmai con un altro attaccante di ruolo, anche se lui non lo avrebbe gradito.al contrario dell’Inter che ne ha avute addirittura quattro: Lukaku, Lautaro, Sanchez e Pinamonti.che grazie al suo smisurato “ego” ha goduto nel ruolo di salvatore e motivatore della squadra, ma adesso Pioli ne paga le conseguenze, perché Ibrahimovic ha segnato il suo ultimo gol il 21 marzo a Firenze e. Quando si è cercato di correre ai ripari, sia pure in ritardo,in attacco, ancora più grave se il Milan non riuscirà a tornare in. E proprio perché è stato un errore, legarsi unicamente a Ibrahimovic, non si capisce perché gli sia già stato rinnovato il contratto, prima ancora di sapere se il Milan davvero giocherà in Champions.La sua assenza agli europei è già un motivo di allarme, perché nella migliore delle ipotesi. Ecco perché, ripensando a tutto questo, viene il sospetto che dopo essere stato un valore aggiunto nella scorsa stagione,per il festival. Pioli lo ha sostituito soltanto quando lo ha deciso lo stesso Ibrahimovic. Nell’ultima partitaAnche in queste ore di avvicinamento alla decisiva partita di Bergamo si parla della carica del grande assente, come se fosse lui l’allenatore.