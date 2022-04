L’Inter ha battuto forte, il quarto colpo consecutivo, quinto contando il derby. Stasera il Milan deve rispondere. Oggi o mai più, che sennò è tardi. Inter strafavorita nella corsa scudetto. Mercoledì se vince il recupero di Bologna può sferrare la botta decisiva e ciao a tutti. non così se stasera il Milan vince a Roma e ritorna al comando della classifica virtuale.Non un’impresa semplice.spigolosa. Doveva esserlo anche la Roma, ma la banda Inzaghi con la forza di chi si sa forte è riuscita in mezzora a smussarne ogni angolo, vincendo a mani basse e con merito la terza sfida stagionale con la Roma e con Mourinho.infortunato dal derby, e ritrova almeno per la panchina il talismano Ibra e l’enigmatico Rebic. Potrebbero servire se nel finale la sfida non avesse ancora preso la strada necessaria e sperata.Giocare dopo l’avversario diretto – come farà il Milan per l’ennesima volta –. Lo diventa, lo è, se ancora una volta chi gioca prima di te ha già vinto e tu sei obbligato a imitarlo.