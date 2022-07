Il Milan fa sul serio per Chukwuemeka.. Nato a Eisenstadt in Austria ma di nazionalità inglese, Carney è una mezzala con un potenziale di primissimo livello. Impressionante nell’uno contro uno, ha una forza fisica dirompente e una grande capacità di fare sia gol che assist. Per movimenti in campo ricorda il primo Pogba.Chukwuemeka é una pista, allo stato attuale, più calda di quella per Renato Sanches al Milan.consapevole che il talento ha un solo anno di contratto e nessuna intenzione di rinnovare con i Villains. Ecco perché una eventuale offerta da 10 milioni potrebbe essere presa in considerazione.