Il Milan fa sul serio per Kouadio Koné. Dopo aver avviato da tempo i contatti con l'entourage del centrocampista classe 2001, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno provando a comprendere i margini per strapparlo al Tolosa, club proprietario del cartellino. Le novità di queste ultime ore sono che la dirigenza rossonera ha avviato la trattativa con la società francese per provare a regalare a Stefano Pioli una nuova soluzione per la mediana.



SI TRATTA - Una trattativa non semplice, perché Koné è uno dei calciatori più interessanti nel panorama transalpino e il Tolosa chiede già circa 15 milioni di euro, sfruttando l'interesse palesato per il proprio talento da altre formazioni europee, tra cui il Leeds allenato da Marcelo Bielsa. Il Milan, che ha ricevuto relazioni molto positive sul conto del ragazzo, è intenzionato a provarci concretamente già in questa finestra di mercato: la trattativa col Tolosa è partita.