Sei gol e un assist in sette partite di Serie B. Numeri da top player - e da capocannoniere del campionato - per, che quando scende in campo è sempre decisivo.. In estate sul giocatore c'erano tante squadre, i nerazzurri hanno affondato il colpo e ora si godono il loro gioiellino dall'alto del primo posto in classifica.- Lucca è il bomber del futuro che segna nel presente, e il Pisa se lo tiene stretto. Già, ma per quanto? Le big hanno già acceso i riflettori su di lui, il presidente Corrado nei giorni scorsi è uscito allo scoperto spiegando che:; la sensazione è che nei prossimi mesi possa iniziare un'asta milione dopo milione per provare a prendere uno dei migliori talenti del calcio italiano.- I dirigenti stanno pensando di prendere un giocatore in quel ruolo per la prossima stagione, e l'occhio rossonero è sempre attento sui giovani di talento: c'è stato un primo sondaggio con l'entourage del ragazzo, sul quale però è forte la concorrenza di Inter e Juventus.. I rossoneri ci pensano (ma non solo loro), lui segna e il Pisa sorride. Numeri da bomber, le big sono già pazze di Lorenzo Lucca.