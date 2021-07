Il Milan continua a guardare con grande attenzione ed interesse al mercato francese per questa finestra di mercato. L'ultimo nome finito sul taccuino degli uomini di mercato rossoneri è quello di Warren Bondo, centrocampista classe 2003 di proprietà del Nancy, formazione che milita in Ligue 2. Nella passata stagione, il giocatore origine della Repubblica Democratica del Congo ha collezionato 14 presenze stagionali, con un gol all'attivo. All'età di 15 anni ha firmato il primo contratto da professionista e da anni è un punto fermo delle selezioni giovanili della Francia.



Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, trovano conferma le indiscrezioni rimbalzate in particolare dal portale Foot Mercato sull'interesse di diverse società europee, tra qui il Milan, per Bondo. Giocatore capace di abbinare quantità a qualità, è legato al Nancy fino a giugno 2022 e il club rossonero ha intravisto la possibilità di mettere a segno un colpo importante anche in rapporto al prezzo del ragazzo.