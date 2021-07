Il Milan lavora per il presente e per il futuro.. Il ragazzo, classe 2005, sta ultimando le pratiche per ottenere la cittadinanza spagnola e poi arriverà in Italia per iniziare la sua nuova avventura in rossonero.- Il Milan era rimasto impressionato da Hugo nell’ultimo sub-15 svoltosi proprio in Paraguay. E’ un talento estremamente versatile: può agire da mezzala e da trequartista incursore, ma anche da esterno d’attacco. Su Cuenca c’erano le attenzioni di molti grandi club europei ma il club rossonero si è mosso con decisione e ha chiuso un grande colpo in prospettiva.