Il Milan ha perso la possibilità di vincere la coppa Italia, un obiettivo nettamente alla portata. Ma non solo: ha perso anche quell’umiltà che gli aveva permesso di realizzare un’impresa magnifica come quella della vittoria dello scudetto nella passata stagione. Contro il Torino è mancata la voglia di lottare su ogni pallone, di gettare il cuore oltre l’ostacolo nei tempi supplementari. Stefano Pioli ha schierato un undici inedito e sperimentale con il 3-5-2, consegnandosi a Ivan Juric. Il tecnico croato non ha sbagliato una mossa vincendo il duello tattico con il collega rossonero.

LEÃO EMBLEMA- Leão è entrato in campo nel finale di gara e da li ha giocato al piccolo trotto. Tomori si arrabbia anche platealmente ma dovrebbe riflettere sui tanti errori che stanno caratterizzando la sua stagione. Entrambi sono due simboli di una squadra che deve ritrovare lo spirito e la determinazione che l’hanno contraddistinta nell’ultimo biennio. Altrimenti non andranno molto lontano sia in campionato che in Champions League.