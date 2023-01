Per il Milan, la Coppa Italia è una maledizione. L'eliminazione contro il Torino porta i rossoneri ad allungare il digiuno nella coppa nazionale. L'ultima volta in cui fu il Diavolo trionfò fu nell'edizione 2002/03: era il Milan di Ancelotti, capace di battere allora la Roma in finale. I rossoneri hanno conquistato il trofeo 5 volte nella loro storia.