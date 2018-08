Nel calcio solo una certezza. Quella che non ci sono certezze. Io invece credo di averne trovata una. Riguarda proprio il Milan. Gennaro Gattuso è riuscito a dare una precisa identità alla squadra, una squadra che gioca corto, non butta mai via la palla, sempre propositiva e coraggiosa. Non so dove possa arrivare in classifica, ma mettere in difficoltà il Milan sarà impresa ardua per tutti. Leonardo e Paolo Maldini stanno lavorando sulle uscite di Manuel Locatelli, che evidentemente non è piaciuto nella trasferta americana, Luca Antonelli, che merita di giocare di più, come José Mauri. Gattuso vuole poi vincere la scommessa su Bertolacci, che non riesce ancora a soddisfare i suoi desideri balistici, soprattutto per quanto riguarda i movimenti senza palla, ma, sempre secondo il tecnico, può diventare un prezioso jolly a centrocampo.



Un centrocampo che verrà rinforzato con Bakayoko. Potenza, energia, classe, forza. A Gattuso sta già frullando per la testa un Milan alternativo al tradizionale 4-3-3. Al tecnico infatti piacerebbe mettere in campo uno stupendo mix di stile, fantasia e grinta, grazie a un modulo imperniato su due molossi davanti alla difesa, Bakayoko e Kessie. Un 4-2-3-1 che vede, in appoggio a Higuain, Suso a destra, Calhanoglu centrale, a sinistra Bonaventura. Se Leonardo e Paolo Maldini, da qualcuno già definiti i grandi acquisti dell'estate, insieme naturalmente a Elliott, chiudessero presto con Bakayoko, mancherebbe una alternativa a Suso, poi il mosaico sarebbe completo. Per arrivare dove? Non mi avventuro in pronostici; né mi disturbano gli scettici. Loro non sanno sognare, io sì!