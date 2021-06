Il 'tradimento' è compiuto,: un dieci, un giocatore che agisca alle spalle del centravanti nel 4-2-3-1 di Pioli, che funga da collante tra la punta e i centrocampisti e che apra il gioco per gli esterni. Maldini e Massara sono già al lavoro e i candidati non mancano: cinque i nomi sulla lista della dirigenza rossonera e ognuno di essi presenta pro e contro, a livello tecnico ed economico.Conosce bene la Serie A, dopo due anni all'Atalanta si è imposto come uno dei migliori interpreti nel ruolo, e per caratteristiche tecniche sarebbe il più adatto a raccogliere l'eredità di Calhanoglu nello scacchiere di Pioli: rapido, con visione e conclusione dalla distanza, senza ignorare la suache al Milan è un tasto dolente da diversi anni. Anche dal punto della progettualità sarebbe un investimento lungimirante vista la giovane età, ma proprio i costi di un'eventuale operazione sono il principale contro. L'ucraino è un pezzo pregiato e fondamentale per. Tavolo al quale, comunque, Percassi non è particolarmente interessato a sedersi al momento.- Discorso totalmente diverso per quanto riguarda(al di sotto dei 10 milioni di euro) e si potrebbe contare sulla voglia di rilanciarsi dello sloveno dopo un'annata deludente. Ilicic offre ovviamente caratteristiche diverse rispetto a Calhanoglu, più offensivo e meno dedito alla fase di copertura, è un jolly che può svariare su tutto il fronte ed è pronto a rimettersi in gioco.(33 anni compiuti a gennaio), che porta con sé una condizione fisica non più sempre ottimale come negli anni migliori all'Atalanta e l'impossibilità di pensare a una plusvalenza futura.- Non solo in Italia, Maldini guarda anche agli esuberi delle big europee e il primo nome è quello di, fresco vincitore della Champions League con il Chelsea.. Vuole cambiare aria e rilanciarsi, al momento non è avvicinabile per costi di cartellino e ingaggio ma). E per i rossoneri, costituirebbe una ghiotta occasione per fare un upgrade: il talento del marocchino è indubbio, parte da destra ma può giocare anche al centro da sotto punta, e la sua vasta esperienza europea tra Ajax e Chelsea sarebbe preziosa per il ritorno del Diavolo in Champions.- Dall'Inghilterra alla Spagna, altro profilo che ha preso quota è quello diper la prossima stagione e per questo può partire nuovamente. Il Milan ha preso informazioni e l'asse costituita con le merengues (si tratta la conferma die si studia anche) può avere una corsia preferenziale e trovare costi accessibili, ma con Ceballos ci sono altre valutazioni di natura tecnica da fare. Non è un trequartista puro, è adattabile ma nasce come mezzala e questa caratteristica potrebbe offrire a Pioli la possibilità di svariare su più mobili, passando anche a un centrocampo a tre., che rischia di restare nel limbo tra i due ruoli. E a questo, si aggiungono le difficoltà mostrate a Londra nell'adattarsi a un calcio diverso da quello spagnolo.- Ultimo nome, non per importanza, quello diche nelle ultime ore è entrato in orbita rossonera. Il brasiliano conosce già il campionato italiano vista l'esperienza, seppur breve, all'Inter e i. Anche qui, dal punto di vista tecnico, non si parla di un trequartista puro ma di una mezzala dalle caratteristiche prettamente offensive e che può adattarsi a giocare alle spalle di un centravanti, come anche a spostarsi sulle corsie laterali., specie se i parigini dovessero completare altre operazioni in entrata nel reparto. I dubbi, in questo caso, riguardano la tenuta fisica del giocatore,, anche se le ultime due stagioni tra Celta Vigo e PSG hanno dato segnali incoraggianti. E un rendimento che, di conseguenza è stato altalenante. Cinque nomi per il momento sotto osservazione, Maldini e Massara studiano tutti i pro e i contro per trovare l'erede di Calhanoglu.@Albri_Fede90