IL TABELLINO

. Col 3-1 sullasi è messo dietro ile alla scontro diretto arriva con una solida posizione di vantaggio. Che non fosse una partita semplice, lo si sapeva dalla scorsa settimana dopo la sorprendente vittoria della Dinamo Zagabria sui Blues di Londra. E in effetti, per tutto il primo tempo e fino al rigore di Giroud che l’ha sbloccata al 45',. Un po’ perché era una di quelle giornate in cuic’è e non c’é (poi però si è procurato il rigore e ha piazzato l’assist del 2-1, quindi, c’era...), perché(preferito a De Ketelaere) non ha fatto pesare tutta la sua qualità anche se nella fase difensiva è stato molto utile, perché Giroud era abbastanza impreciso, ma soprattutto perché la Dinamo Zagabria stava davvero bene in campo. Certo, la sua partita era di natura difensiva, cinque dietro all’inizio, poi un solido 4-5-1 con una efficace copertura degli spazi., un giocatore che diventerà preziosissimo nella stagione rossonera, e dal secondo di. E poi:, da allora, 3 pareggi e 3 sconfitte e su sul campo non segnava più di due gol in una partita di Champions dal 26 novembre 2013, nel successo sul campo del Celtic per 3-0. D’accordo, davanti non c’era il Real Madrid, ma anche queste sono soddisfazioni.- Per 45' la squadra di Pioli ci ha provato con qualche fiondata da fuori area di Brahim Diaz, Bennacer (che dirigeva con personalità e precisione la manovra) e Saelemaekers, ha avuto una sola possibilità in contropiede ma Leao si è fatto incredibilmente rimontare, ha tentato senza fortuna sugli esterni e con le percussioni centrali. Però la Dinamo, che ha costruito una mezza occasione con un tiro di Moharrami deviato in angolo da Maignan, reggeva bene. Fino all’ultimo minuto del primo tempo quando Tomori ha pizzicato in area Leao su cui(da non confondere con l’ex atalantino e veronese Bosko, pure lui della Dinamo ma nemmeno in panchina) lo ha messo giù con un intervento a dir poco irruente. L’arbitro spagnolo Gil Manzano era lì e non ha avuto bisogno di ricorrere al Var:- Se nel primo tempo il merito del Milan era stato quello di non disunirsi mai, di non forzare le giocate, di non personalizzare il gioco,, in fondo a un’azione in piena velocità e tutta a un tocco, iniziata da Tonali, proseguita con un colpo di tacco di Giroud per Saelemaekers, palla verso sinistra a Diaz, lanciato Leao sulla fascia, scatto terrificante e cross per il colpo di testa di(seconda rete consecutiva in Champions) in anticipo su Ljubicic e finito sotto la traversa., anche questo di una straordinaria bellezza. Palla in area di Orsic ai piedi dell’ex bolognese, reggiano, varesino, chiavarese, trapanese e cataneseche, con le spalle alla porta e in mezzo a ben quattro rossoneri (Calabria, Kalulu, Tomori e Saelemaekers), l’ha toccata di esterno a, un colpetto preciso in anticipo su Tonali e palla sul secondo palo. Per Orsic quinto gol in questa Champions compresi i play-off, decimo gol stagionale. Sembrava vinta per il Milan e invece tornava in discussione.I campioni d’Italia hanno ricominciato col possesso palla, ma senza alzare il ritmo. Coprivano bene il campo e rifiatavano. Quando la Dinamo ha provato ad aumentare la velocità, Pioli ha iniziato con i cambi.(l’ex granata si è spostato a sinistra, più o meno nella posizione occupata da Tonali, per creare spazio a Leao), centravanti vero, con Diaz alle sue spalle. Il belga si è visto poco. Mancavano poco più di 20' alla fine, i croati aspettavano il Milan nella propria metà campo per cercare di ripartire in contropiede, ma era una strategia troppo scontata, davanti non c’era mica una squadra di sprovveduti. Così. L’ex granata ha ora un record cursioso e beneaugurante per il ct Mancini:. Sono passati quasi dieci anni, undici se il riferimento è a San Siro dove l’ultima rete rossonera firmata da un italiano, Antonio Cassano, risale al settembre 2011: Antonio Cassano contro il Viktoria Plzen. Balotelli, Cassano e Pobega... Era il 32'. Sono entrati subito Messias (trequartista al posto di Brahim Diaz), Krunic per Bennacer e Dest per Saelemaekers. L’ex barcellonista ha giocato davanti a Calabria, come ala destra. Da qui alla fine, solo gestione.Marcatori: 45’pt rig. Giroud (Mil), 2’ st Saelemaekers (Mil), 11’ st Orsic (Din), 31’ st Pobega (Mil)Assist: 2’ st Leao (Mil), 11’ st Petkovic ( Din), 31’ st Theo (Mil)MILAN: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer (dal 37’ st Dest) Tonali (dal 22’ st Pobega) Saelemaekers (dal 37’ st Messias)Diaz (dal 37’st Krunic), Leao; Giroud (dal 22’ st De Ketelaere). A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, DEst, Kjaer, Messias, Pobega, Krunic, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli.DINAMO ZAGABRIA: Livakovic; Ristovski, Sutalo, Peric; Moharammi (dal 17’ st Spikic) Ivanusec, Misic, Ademi, Ljubicic; Petkovic, Orsic. A disp.: Zagorac, Stefulj, Lauritsen, Baturina, Emreli, Bockaj, Drmic, Marin, Theophile-Catherine, Bulat, Dilaver. All.: Cacic.Ammoniti: 5’ st Pioli (Mil), 29’ st Orsic (Din)