¡Un golazo para el recuerdo! Claudio Echeverri picó la pelota sobre el arqueor para el 1-0 de @Argentina ante #Perú en la CONMEBOL #Sub17. pic.twitter.com/iCq114LwQ6 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 7, 2023

Ile ilsi sono visti nei giorni scorsi a Casa Milan dove, presidente del club argentino. Per le parti si è trattato di un semplice pranzo istituzionale ma non è da escludere che, durante la chiacchierata, si sia finiti a parlare anche di Claudio, il ragazzino classe 2006 che per un Paese intero è semplicementeAnche l’Argentina ha il suoinsomma ma per chi lo ha visto da vicino nessun paragone regge con tutta la folta schiera di campioni wannabe accostati alla Pulce. Non c’èche tenga, il Diablito, dicono, è il più forte di tutti. Meglio anche di, i giovanissimi in rampa di lancio come lui.- E non deve stupire altrimenti che sul ragazzo, oltre ai discorsi col Milan, ci sia. La politica di Florentino d’altronde è cambiata e ora i super campioni preferisce prenderli quando sono ancora in erba. Per lui è già stato studiato un piano omnicomprensivo:Perez si è fatto i conti senza l’oste perché per ora Echeverri non ha intenzione di lasciare la sua squadra del cuore, per ora poi si vedrà. Si tratta di. Fisicamente esile, può migliorare in questa caratteristica ma regge i contrasti e porta bene la palla, sempre attaccata al piede. I video in cui driblla e ri-dribbla i suoi avversari sono ormai virali in Argentina e lo stanno diventando anche nel vecchio Continente, alimentando unche solo i grandi hanno avuto. È alto 171 cm e, come riporta As, ha già unache però il River punta a raddoppiare al più presto. Nell’ottobre del 2022 ha debuttato con la squadra riserve del club, segnando contro il Patronato. Scontata la convocazione con la Prima squadra, allenata da Demichelis, e i primi allenamenti già in questo mese di maggio con i grandi. Un percorso continuo di prime volte che non ne frenano la rapida ascesa.– Al River, Claudio ci è arrivato dal, il suo primo club a Villa Río Negro. Tempo sei mesi e tutti si erano accorti che poteva, doveva, andare. A 11 anni fa il primo provino con i Millonarios e lo supera. In quella stessa annata esce per la prima volta dall’Argentina e arriva in Italia. È qui infatti,Echeverri domina e, nonostante la sua squadra arrivi ‘solo’ terza, si prende tutte le copertine.Per la prima volta iniziano a circolare il suo nome e il suo soprannome… Già perché per tutti lui è semplicemente "El Diablito". In questo senso perfetto per il Milan, deve questo nickname a un ex giocatore boliviano(in Europa nel 1991 all’Albacete) che lo ricorda per il nome e che era per l’appunto soprannominato El Diablo. Poca fantasia questa volta per gli argentini ma il nomignolo è più che centrato per le sue movenze in campo.– Un talento così meglio accalappiarselo quanto prima. Questo deve aver pensato il ctche, come fatto per molti giovani argentini in odore di Nazionali e per evitare casi, lo ha convocato per gli impegni della Seleccion dopo i Mondiali.. Qui, tra foto cone sorrisi, sono bastati pochi tocchi per stupire anche campioni come. Il Fideo, dopo averlo visto una solta volta, si è già sbilanciato: ‘’. Lui, Echeverri ha commentato così: ‘Quel giorno è stato bellissimo, indimenticabile.e lo ammiro da quando ero bambino’. Oltre a Messi, ha identificato i suoi idoli con l’ex Pescara Juan Fernando, mentre dice di assomigliare di più a Matias, anche lui al River.– Nonostante una frattura a una vertebra nel 2022, infortunio che lo ha tenuto ai box per qualche mese, ha preso parte solo qualche settimana fa alcon la sua Argentina. Grazie ai(spettacolare quello al Perù) e aidel capitano e numero dieci Echeverri, la Seleccion si è piazzata terza. Un exploit continentale che gli è valso anche il primo murales dedicatogli nel suo paesino e un’attenzione sempre più penetrante dei media. Lui a TyC Sports ha parlato di questa inedita notorietà, dimostrando già grande maturità. “Ci ho pensato molto a tutto quello che mi sta succedendo, ne ho parlato con la mia famiglia.. Mi preoccupa ma devo imparare a conviverci, sì. E per farlo ho la mia famiglia e le persone a me vicine che mi aiutano”, parole da campione. Che sia al Milan, al Real Madrid o in qualunque altro club, il futuro di Echeverri è radioso.