L'accordo c'è da tempo, ora ci sono anche le firme. Marco Sportiello è il nuovo portiere del Milan, in mattinata ha messo nero su bianco l'intesa triennale (con opzione per un anno aggiuntivo) con ingaggio da 500 mila euro netti a stagione. Classe 1992, il numero uno nato a Desio, alle porte di Milano, arriva a parametro zero dall'Atalanta e sostituirà i partenti Tatarusanu e Mirante come vice Maignan. In questa stagione ha difeso la porta della squadra allenata da Gasperini solo in campionato, per un totale di 13 volte, l'ultima nel weekend scorso contro il Verona.



PER LE LISTE - Cresciuto a Zingonia, dove ha casa il settore giovanile dell'Atalanta, in carriera ha vestito le maglie di Seregno, Poggibonsi, Carpi, Fiorentina e Frosinone. Con i ciociari, nel 2018-19, ha vissuto l'ultima esperienza da titolare. Il suo arrivo è fondamentale per il Milan: nella lista dei 25 giocatori da presentare alla Lega Serie A devono essere infatti compresi 8 giocatori cresciuti in un vivaio affiliato alla federazione nazionale, e 4 di questi devono essersi formati all’interno dello stesso club.