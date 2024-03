Il Milan lo seguiva: Emegha fa doppietta sognando il Chelsea

Emanuel Emegha lancia lo Strasburgo nello scontro diretto per la salvezza sul campo del Nantes. L'attaccante olandese classe 2003 segna una doppietta nella ripresa e fissa il risultato sull'1-3 finale. Gli ospiti salgono a 29 punti in 26 giornate di campionato francese, mentre i padroni di casa restano in zona retrocessione a quota 25.



Emegha sale a 7 gol in 22 presenze nella Ligue 1. Arrivato nello scorso mercato estivo per 13 milioni di euro dagli austriaci dello Sturm Graz, è sotto contratto fino a giugno 2028. In passato era stato seguito anche dal Milan. In prospettiva futura è al lavoro per guadagnarsi una chiamata dal Chelsea, che ha la stessa proprietà dello Strasburgo.