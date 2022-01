per rinforzare il proprio reparto difensivo, colpito duramente dal grave infortunio occorso ae dal recente intervento al menisco a cui è stato sottoposto l'altro centrale titolare,. Il Lille, per bocca del suo presidente Olivier Letang, continua a dichiarare incedibile in questa finestra di mercato il calciatore olandese ma, secondo quanto appreso da calciomercato.com,E nei prossimi giorni potrebbe essere presentato una nuova proposta per far cadere il muro de Les Dogues., che pure ha dato disponibilità a Maldini e Massara a valutare delle ipotesi alternative con la formula del prestito,- così come Bremer, un affare fattibile solo in estate -Il Newcastle si è visto respingere due offerte di 35 e 40 milioni di euro, ma dietro il 'no' del Lille c'è pure la scarsa convinzione del calciatore a fare una scelta ad oggi esclusivamente economica e col rischio di dover lottare per mantenere la squadra inglese nell'attuale Premier League. Diverso sarebbe un trasferimento in Italia e in un club come il Milan, che ha avviato negli ultimi anni un percorso graduale di crescita per tornare ai vertici della Serie A e per presenziare stabilmente in Champions League.che, per caratteristiche tecniche, si sposino al meglio nell'attuale sistema di gioco della formazione di Pioli.del Tottenham,del Paris Saint-Germain edel Manchester United sono i giocatori per i quali i rossoneri hanno preso informazioni,Un'ipotesi al momento scartata per i primi due e più realizzabile per l'ivoriano, che però è attualmente impegnato in Coppa d'Africa e sul quale permangono delle perplessità circa le condizioni fisiche. La caccia al sostituto di Kjaer non è finita, il Milan non ha perso le speranze di arrivare a Botman.