Genoa-Milan non sarà solo l'incrocio tra due squadre in crisi e tra due allenatori in bilico. Andreazzoli e Giampaolo vivono la più classica delle sfide da dentro fuori: perdere anche stasera - dopo averlo già fatto rispettivamente tre e quattro volte in quest'avvio di stagione - sarebbe letale per il futuro e per le sorti dei due tecnici. Genoa-Milan, però, sarà anche l'occasione per (ri)accendere i riflettori su Christian Kouamé, attaccante rossoblù classe 1997.



Già autore di tre gol e un assist in sei presenze in campionato, la punta del Grifone è partita alla grande nonostante le difficoltà di squadra. Tra i suoi più grandi ammiratori c'è Frederic Massara, direttore sportivo del Milan. Ai tempi della Roma, infatti, e dopo il mancato affondo del Napoli a gennaio, Massara aveva raggiunto un'intesa di massima con il giocatore: stretta di mano e accordo praticamente chiuso per un imminente passaggio nella Capitale. Gli stravolgimenti societari, però, con il suo addio e il contemporaneo arrivo di Petrachi, avevano cambiato i piani: trattativa inevitabilmente arenata. Il suo nome, tuttavia, resta un chiodo fisso del dirigente rossonero, che proverà ora a portarlo a Milano dopo aver puntato, in estate, su un nome di maggiore esperienza come Ante Rebic.



IDENTIKIT PERFETTO - Kouamé rappresenta l'identikit perfetto per Elliott: giovane talentuoso, dai costi ridotti e con ancora parecchi margini di crescita. Nei prossimi mesi, dunque, il Milan proverà l'affondo: a Milanello, Christian ritroverebbe Kris Piatek, che a Genova - proprio grazie al baby-attaccante - era esploso, sorprendendo l'Italia intera. Stasera sarà l'arma in più di Andreazzoli, ma il futuro può essere rossonero: l'ultimo in ordine di tempo è stato proprio il Pistolero, ma Kouamé potrebbe essere l'ennesima sorpresa del Grifone ad imboccare l'A7 in direzione Milano.