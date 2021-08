Dieci giorni all'esordio in Serie A, Maldini e Massara lavorano senza sosta per regalare al Milan e a Pioli gli ultimi ritocchi alla rosa. Florenzi e Adli sono i due nomi individuati per rinforzare rispettivamente fascia destra in difesa e mediana, ma il nervo scoperto resta quello del trequartista. Tanti nomi sul tavolo, tra questi resiste la candidatura di Nikola Vlasic che piace e non poco alla dirigenza rossonera: per questo, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nelle ultime ore sono andati in scena nuovi contatti per il fantasista croato del CSKA Mosca.



LA SITUAZIONE - Una trattativa che resta complicata, soprattutto per le richieste dei russi che hanno già rispedito al mittente la prima offerta di prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto a 20 milioni di euro: servono almeno 10 milioni in più nelle idee del CSKA e, soprattutto, la garanzia di un acquisto a titolo definitivo, anche sotto forma di obbligo di riscatto. Parti distanti, ma nel frattempo inizia a sfoltirsi l'elenco delle rivali per il Diavolo: lo Zenit è ormai una pista tramontata, sia per la clausola ad hoc piazzata dal club di Mosca per mettersi al riparo dai rivali di San Pietroburgo, sia perché questi hanno definito l'arrivo di Claudinho nello stesso ruolo. Operazione difficile, ma il Milan tiene vivi i contatti per Vlasic, uno dei nomi preferiti per completare il pacchetto trequartisti.