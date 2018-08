Gennaro Gattuso è pronto a cambiare il Milan e lo farà per cercare di dare subito una raddrizzata a una stagione iniziata prima con lo sfortunato rinvio della gara d'esordio contro il Genoa, per la tragedia del ponte Morandi, e poi con il ko subito in trasferta contro il Napoli. Tanti saranno i cambi nell'11 titolare che porterà la formazione rossonera ad ospitare a San Siro la Roma in quello che si prospetta come un big match in grado di condizionare e non poco l'umore e il clima che le due squadre respireranno nel corso delle prossime due settimane. Tornerà Calhanoglu dalla squalifica e tante valutazioni saranno fatte in fascia e a centrocampo, ma il cambio più atteso sarà quello che vedrà finalmente in campo dal primo minuto Mattia Caldara.



LA TATTICA- Mattia Caldara sarà promosso da Gattuso, ma la scelta non è, almeno per ora, tutta farina del sacco del difensore ex-Juve e Atalanta. Nei programmi dell'allenatore rossonero, infatti, l'idea iniziale era quella di un inserimento graduale con l'esordio da titolare che sarebbe arrivato dopo la sosta per le nazionali. Gattuso stava infatti lavorando molto con Caldara, abituato alla difesa a 3 con Gasperini, sull'adattamento ad alcuni movimenti tipici della difesa a 4 che vanno perfezionati.



SERVONO CERTEZZE - La necessità del Milan di trovare in tempi brevissimi certezze assolute ha costretto Gattuso a cambiare i propri piani. L'infortunio di Zapata prima e il crollo della prestazione di Musacchio, nel secondo tempo contro il Napoli, poi hanno costretto l'allenatore ad accelerare il processo di inserimento del centrale classe '94. Certezze da trovare in fretta e in un battesimo di fuoco che non ammette errori. Davanti ci sarà la Roma, in un big match fondamentale per il presente e per il futuro del Milan. E dello stesso Caldara.